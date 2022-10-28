В стокгольмском зоопарке обнаружили сбежавшую королевскую кобру

Сотрудники зоопарка в шведском Стокгольме нашли сбежавшую на прошлой неделе королевскую кобру. Об этом 28 октября сообщил местный телеканал SVT.

«Теперь мы знаем, в каком именно участке [террариума] она находится, теперь мы проделаем там больше дырочек. Мы не хотим нанести животному вред, пока мы его вытаскиваем», — заявил телеканалу владелец зоопарка Юнас Валстрём.

Змея по кличке Сэр Шшш уползла из вольера 22 октября. Сотрудники зоопарка начали ее искать: рассыпали муку по территории, чтобы отследить перемещения, расставили липкие ловушки и установили специальные камеры для проверки канализационных труб.

Яд королевской кобры обладает в основном нейротоксическим действием, и его силы хватает, чтобы вызвать смерть человека после первого же укуса.

В прошлом году змеелов Владислав Старков заявил, что в Московской области шансы встретить королевскую кобру или питона равняются нулю. Самым опасным видом змей в регионе является обыкновенная гадюка.

По его словам, встретив гадюку, не следует подходить к ней ближе чем на 1,5 м. Змея уползет сама, уходящего человека гадюка никогда не преследует.