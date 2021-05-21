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Змеелов дал советы на случай укуса гадюки

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Серпентолог и профессиональный змеелов Владислав Старков в беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 21 мая, рассказал, как следует себя вести при встрече с гадюкой.

По словам специалиста, прежде всего не стоит паниковать и бояться. Он пояснил, что змеи предпочитают сторониться человека и никогда не нападают сами. Спровоцировать змею на укус можно, только наступив на нее случайно или напав на нее с камнем или палкой.

Змеиный сезон открыт: в России проснулись гадюки
Серпентологи рассказали, как вести себя при встрече с рептилиями

Если змея все-таки укусила, нужно сразу ехать к врачу, пить больше воды.

«Змеи у нас не смертельные, редко когда укусы заканчиваются фатально. <…> Кусают они не очень больно, просто потом может голова болеть или тошнить. Ощущения как от ожога от крапивы или укуса осы. Ну и потом опухает рука или нога», — пояснил Старков.

Он добавил, что в Московской области шансы встретить питона или королевскую кобру равняются нулю. Самым опасным видом змей в регионе является обыкновенная гадюка. Также в Подмосковье водятся ужи, которые не кусаются и совершенно безопасны для человека. Встретив гадюку, не следует подходить к ней ближе чем на 1,5 м. Змея уползет сама, уходящего человека гадюка никогда не преследует.

Если произошел укус, необходимо показаться врачу вне зависимости от тяжести симптомов.

Специалист пояснил, что человек после укуса больше страдает от своего страха, из-за чего у него учащается сердцебиение, и яд быстрее распространяется по организму. В качестве первой помощи он посоветовал обездвижить конечность, в самый первый момент выдавить из раны как можно больше яда с помощью банки или сдавливанием укушенного места, наложить повязку. После этого следует принять антигистаминные препараты и некоторое время наблюдаться у врача.

17 мая специалисты объяснили, с чем связана повышенная активность змей на территории Крыма. Они отметили, что с выходом рептилий из зимовки у них начался брачный сезон.

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