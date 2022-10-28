Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ

Драка между мобилизованными и бойцами ММА из промоушенов Hardcore и Arena Fighting произошла в торговом центре в подмосковной Электростали. Как выяснили «Известия», 21-летний Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков напали на мужчин, приехавших купить необходимые вещи перед отправкой на фронт.

Драка, которая попала на видео, произошла в ТЦ «Парк Плаза» еще 18 октября. По словам очевидцев, поводом для этого послужили негативные высказывания бойцов ММА о спецоперации. На кадрах видно, что спортсмены сначала избили одного из мобилизованных руками и ногами, а затем отправили в нокаут. В результате ему выбыли два передних зуба.

Нападавшие успели скрыться до приезда полиции, однако позже их удалось задержать.

23 июня сообщалось, что в Дагестане избили российского бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова. Предположительно, нападение произошло из-за конфликта Юсупова с бойцом Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА.