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В Дагестане толпа избила бойца MMA Залимхана Юсупова

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Фото: t.me/sportrian
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В Дагестане избили российского бойца смешанных единоборств Залимхана Юсупова. Кадры нападения были опубликованы в соцсетях в среду, 22 июня.

На кадрах видно, как мужчина бьет Юсупова по лицу, а затем на него набрасывается целая толпа, пишет RT. В руках одного из нападавших виден предмет, который по своим очертаниям напоминает пистолет.

Предположительно, нападение произошло из-за конфликта Юсупова с бойцом Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», в январе этого года бойцы ММА Юсупов и Владислав Ковалев устроили драку на улице в Москве на глазах у прохожих.

Как сообщает сайт kp.ru, Залимхану Юсупову 38 лет. На Олимпиаде в Лондоне он выступал за сборную Таджикистана, которую стал представлять с 2012 года. На Играх-2012 он занял 11-е место в турнире по вольной борьбе. Через два года Юсупов стал вторым на Азиатских играх, сообщает сайт aif.ru.

В марте прошлого года двукратный чемпион мира по MMA Алан Хадзиев умер от ножевого ранения, полученного в ходе драки в Моздоке (Северная Осетия). 31-летний Хадзиев был двукратным чемпионом по версии FCF-MMA.

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