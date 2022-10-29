Невролог назвал неочевидные признаки инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом проводится 29 октября. По этому случаю врач-невролог, заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов рассказал «Известиям» о неочевидных симптомах опасного заболевания, а также о том, кто находится в зоне риска.

Как подчеркнул специалист, эта проблема остается актуальной для всего мира, поскольку инсульт является одной из ведущих причин смертности и имеет жизнеугрожающие последствия. Ежегодно в России фиксируется почти 500 тыс. случаев инсульта, а уровень инвалидизации от этого заболевания составляет около 80%.

«Инсульт — это внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга вследствие закупорки атеросклеротической бляшкой или тромбом (ишемический инсульт) либо разрыва сосудов головного мозга (геморрагический инсульт), из-за чего возникает недостаток кислорода. Последствия инсульта печальны: нервные клетки погибают, приводя к нарушению функций, за которые они отвечали. Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт», — пояснил Акимов.

Он предупредил о коварности этого состояния: зачастую симптомы инсульта появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. Однако это может быть транзиторная ишемическая атака, которая в разы повышает риск возникновения настоящего инсульта, поэтому следует как можно быстрее обратиться к врачу.

Также иногда пациенты игнорируют неврологические симптомы, которые могут указывать на инсульт: как правило, это асимметрия лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения. В этом случае нужно незамедлительно вызвать врача, чтобы получить квалифицированную помощь.

Кроме того, известны случаи, когда симптомов еще нет, но уже есть риск возникновения инсульта — при повышенном артериальном давлении. Если осведомленный о проблеме человек хочет избежать негативных последствий, он должен ежедневно контролировать давление. Не стоит игнорировать и внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах — это может свидетельствовать о нарушении сердечного ритма, что впоследствии чревато развитием инсульта. И, наконец, самый неочевидный симптом, на который часто не обращают внимания, — нарушение дыхания во время сна.

«Остановки дыхания во сне (апноэ) — это частый неочевидный фактор риска развития инсульта. В этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород. Чаще всего риску подвержены люди с храпом и с повышенной массой тела. Имея эти факторы, они попадают в группу риска развития инсульта и других заболеваний», — указал врач-невролог.

По его словам, некоторые факторы, повышающие риск инсульта, поддаются контролю. Так, можно лечить артериальное давление, избавиться от вредных привычек, придерживаться правильного питания и соблюдать физическую активность.

Однако есть факторы риска, на которые пациенты не могут повлиять, — например, возраст. Так, в группу особого риска попадают люди старше 80 лет. У мужчин риск возникновения инсульта в большинстве возрастных групп выше, чем у женщин. Также существуют наследственные факторы: если у родственников были ранние инсульты и инфаркты, заболевания сосудов мозга и болезни крови, то это автоматически определяет человека в группу риска.

Опасность инсульта заключается в том, что он настигает неожиданно и требует немедленных действий. При ишемическом инсульте существует «терапевтическое окно», в течение которого можно восстановить кровоток в мозге с наибольшими шансами на полное возвращение нарушенных функций. Самое главное — при малейших признаках обратиться в медицинское учреждение и приступить к лечению, резюмировал Акимов.

Ранее в октябре старший врач Научно-клинического центра № 3 имени Б.В. Петровского Глеб Лунев рассказал о нетипичных симптомах инфаркта. Так, иногда инфаркт проявляется болью в животе, а также одышкой или кашлем. Кроме того, у пациентов с неврологическими заболеваниями инфаркт может проявляться нарушением сознания, головокружением и тошнотой.