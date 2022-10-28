ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом регулятор сообщил 28 октября.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Накануне портфельный управляющий инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Он пояснил, что по итогам заседания 16 сентября ЦБ дал нейтральный сигнал на будущее, а председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось.

После этого добавились новые вводные, среди которых частичная мобилизация, отъезд части россиян из страны. Их влияние на экономику только предстоит оценить. При этом в следующем году тренд на снижение ключевой ставки вполне может быть продолжен, добавил Жорнист.

О том, что ключевая ставка на уровне 7,5% будет сохранена, «Известиям» 27 октября сообщала и аналитическая компания «Борселл». Тогда там предположили, что, учитывая сложившуюся ситуацию в стране, банк, вероятно, возьмет паузу, чтобы оценить дальнейшее влияние мобилизации на экономику.

Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики. Ее изменение влияет на кредитную и экономическую активность и в долгосрочной перспективе позволяет достигать ценовой стабильности.