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Аналитики спрогнозировали ключевую ставку в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центробанк России (ЦБ) на ближайшем заседании может принять решение о сохранении ключевой ставки без изменений — на уровне 7,5%, считают в аналитической компании «Борселл». Об этом эксперты сообщили «Известиям» 26 октября.

Прогноз и ныне там: на рынке ожидают сохранения ключевой ставки в 7,5% в октябре
Почему, несмотря на это, ставки по вкладам и кредитам будут расти

«Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, банк, вероятно, возьмет паузу, чтобы оценить дальнейшее влияние мобилизации на экономику», — предположили в компании.

Отмечается, что, с одной стороны, частичная мобилизация послужила причиной того, что население стало более склонно к сбережениям: россияне приобретают только самое необходимое и создают накопления. Эксперты отметили, что такое поведение выглядит оправданно на фоне экономической и политической нестабильности. Это способствовало сохранению недельной инфляция на околонулевых отметках.

«Также необходимо учесть и тот факт, что с конца сентября ужесточились условия кредитования на рынке (несмотря на то что ЦБ на прошлом заседании снижал ставку), в том числе и ипотечном. То есть повышение ставки ЦБ может спровоцировать дальнейший рост ставок по кредитам и вызвать резкий спад на рынке кредитования, который только недавно начал восстанавливаться», — уточнили в компании.

С другой стороны, по мнению экспертов, из-за того что многие специалисты покинули свои рабочие места, работодатели могут начать повышать заработную плату сотрудникам, а также выплаты семьям мобилизованных граждан могут подогреть спрос со стороны населения, что может спровоцировать инфляцию.

В то же время руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов рассказал, что, если будет принято решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, то, в краткосрочной перспективе, по крайней мере в ноябре, доходность по вкладам также останется на текущих уровнях.

«Очередного всплеска ставок по депозитам можно ожидать традиционно в декабре в связи с запуском специальных акций банками», — заключил он.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка в этом году состоится 28 октября. «Известия» опросили аналитиков из крупнейших российских кредитных организаций: 11 из 13 экспертов спрогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист рассказал «Известиям» 25 октября, что в этом году снижения ставки может и не случиться, к концу года прогнозируется показатель на уровне 7,5% годовых. При этом он предположил, что в 2023 году цикл снижения ставки вполне может быть продолжен.

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