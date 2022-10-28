Chery выпустил компактный электромобиль с запасом хода 408 км

Компания Chery представила электромобиль Chery QQ Wujie Pro, машина относится к новому суббренду QQ, который будет специализироваться на выпуске компактных городских электромобилей. Об этом 28 октября сообщил портал Insideevs.

Бренд QQ, показав новый Wujie Pro, дал понять, что электрический микромобиль снабжен всеми опциями больших электрокаров, хотя его стоимость всего 79 900 юаней (около 677 тыс. рублей).

В базовом исполнении Chery QQ Wujie Pro оснащен электродвигателем мощностью 75 л.с. Для любителей прокатиться с ветерком есть версия, которая поставляется с электромотором мощностью 95 л.с. Максимальная скорость такой машины составляет 125 км/ч, а запас хода на одной зарядке позволяет преодолеть путь в 408 км.

Салон микромобиля рассчитан на четырех пассажиров, в котором есть сенсорный экран с диагональю 12,9 дюйма, с помощью которого можно управлять всем функционалом электрокара.

Wujie Pro очень хорошо оснащен, все его системы работают на чипе Qualcomm 6155 третьего поколения. Компактный электромобиль получил камеры по кругу, электрорегулировку сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, Wi-Fi, Bluetooth и складывающийся задний ряд.

25 октября китайская компания Xev сообщила о намерении поставлять в Россию компактный электрокар Yoyo, детали которого печатают на специальном 3D-принтере. Двухместный электромобиль в длину меньше двух с половиной метров, однако, несмотря на такие небольшие размеры, у сити-кара есть багажник объемом 180 л. На задней оси машины расположен электромотор мощностью 20 л.с. Благодаря трем аккумуляторам совокупной емкостью 10,3 кВт⋅ч максимальная дальность хода на одном заряде составит 150 км при скорости не более 80 км/ч.