В Россию будут поставлять напечатанный на 3D-принтере электрокар

Китайская компания Xev намерена поставлять в Россию компактный электрокар Yoyo, детали которого печатают на специальном 3D-принтере. Об этом 24 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

В российском Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указано, что электромобиль будет оснащен системой ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками и даже люком в крыше.

Двухместный компактный электромобиль Xev Yoyo в длину меньше двух с половиной метров, однако, несмотря на такие небольшие размеры, у сити-кара есть багажник объемом 180 л.

На задней оси машины расположен электромотор мощностью 20 л.с. Благодаря трем аккумуляторам совокупной емкостью 10,3 кВт⋅ч максимальная дальность хода на одном заряде составит 150 км при скорости не более 80 км/ч.

Первая партия Xev Yoyo составит 150 штук. Реализацией займется дистрибутор скутеров Peugeot в России — компания Quattro Motors Rus.

24 октября стало известно, что дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний. Одним из обязательных критериев, которому должны были соответствовать кандидаты, стала готовность создания инфраструктуры для демонстрации, продаж и обслуживания электромобилей, поскольку «Москвич» намерен делать ставку на выпуск электротранспорта. В 2023 году предприятие намерено выпустить 10 тыс. электрокаров.