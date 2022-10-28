В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников

В Плесецком районе Архангельской области контрактник на «КамАЗе» наехал на колонну срочников, состоящую из 20 человек. По информации «Известий», инцидент произошел в четверг, 27 октября.

В результате наезда два человека погибли — один скончался на месте происшествия, второй на следующий день в госпитале. Еще 11 человек получили травмы, все они госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка. Причины случившегося пока неизвестны.

«Известия» запросили информацию у Минобороны РФ, но на момент публикации от них комментариев не получили.

15 октября на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге байкер на скорости вылетел на тротуар и снес пешеходов. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из них, в том числе 15-летний подросток и водитель мотоцикла, находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что байкера подрезал водитель автомобиля Lange Rover. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.