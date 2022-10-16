Уголовное дело возбудили после наезда байкера на пешеходов в Петербурге

Уголовное дело возбуждено после наезда мотоциклиста на пешеходов в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Следователи ГУ МВД России по результатам осмотра места происшествия и опроса очевидцев возбудили в отношении водителя внедорожника уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель подрезавшего мотоцикл авто задержан.

Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте на Петроградской стороне в Петербурге днем ранее. Байкера подрезал водитель автомобиля Lange Rover. После этого мотоциклист на скорости вылетел на тротуар и снес пешеходов.

D результате ДТП пострадали пять человек, трое из них, в том числе 15-летний подросток и водитель мотоцикла, находятся в тяжелом состоянии.