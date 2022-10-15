Пять человек пострадали при наезде байкера на пешеходов в Петербурге

В Санкт-Петербурге пять человек пострадали при наезде байкера на пешеходов. Водитель мотоцикла, 15-летний подросток и 21-летняя девушка госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом 15 октября сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте на Петроградской стороне в Петербурге. Байкера подрезал водитель автомобиля Range Rover. После этого мотоциклист на скорости вылетел на тротуар и снес пешеходов.

Согласно информации правоохранителей, в результате ДТП пострадали пять человек, трое из них, в том числе 15-летний подросток и водитель мотоцикла, находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии сотрудники проводится проверка.

Ранее в этот день стало известно, что на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге мотоциклист вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Как отметили очевидцы, пострадали не менее пяти человек. Помощь им оказали прохожие.

До этого, 8 октября, мотоциклист насмерть сбил двух человек в районе деревни Соколова Пустынь в Ступинском районе Подмосковья. Водитель мотоцикла получил переломы, многочисленные ушибы и ссадины. Его госпитализировали.