В Санкт-Петербурге байкер вылетел на тротуар и сбил пешеходов

На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге мотоциклист вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Видео с места происшествия есть в распоряжении «Известий» 15 октября.

По словам очевидцев, пострадали не менее пяти пешеходов. Как видно на ролике, помощь им оказывают прохожие.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. По одной из версий, мотоциклиста мог подрезать внедорожник, после чего байкер влетел в толпу.

Ранее, 8 октября, источник «Известий» сообщил, что мотоциклист насмерть сбил двух человек в районе деревни Соколова Пустынь в Ступинском районе Подмосковья. Водитель мотоцикла получил переломы, многочисленные ушибы и ссадины. Его госпитализировали.