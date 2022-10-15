Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
Мир
В Турции указали на крах долларовой системы из-за антироссийских санкций
Мир
Глава МИД Литвы призвал союзников помочь Киеву оплатить Starlink
Мир
Вице-премьер Украины признала НАТО фактической стороной конфликта с РФ
Мир
Эксперты предположили большие потери в рядах ВСУ из-за нарушения в работе Starlink
Мир
В США заговорили о вынужденном сокращении поставок оружия Украине
Мир
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
Мир
Шольц призвал к отмене принципа единогласия при принятии решений в ЕС
Мир
Франция попросила США снизить цены на газ для Европы
Экономика
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько международных банков развития
Экономика
ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из РФ более $10 тыс.
Мир
Орбан заявил о необходимости создания в Венгрии сильной армии

В Санкт-Петербурге байкер вылетел на тротуар и сбил пешеходов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге мотоциклист вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Видео с места происшествия есть в распоряжении «Известий» 15 октября.

По словам очевидцев, пострадали не менее пяти пешеходов. Как видно на ролике, помощь им оказывают прохожие.

Обстоятельства и причины ДТП выясняют инспекторы ГИБДД. По одной из версий, мотоциклиста мог подрезать внедорожник, после чего байкер влетел в толпу.

Ранее, 8 октября, источник «Известий» сообщил, что мотоциклист насмерть сбил двух человек в районе деревни Соколова Пустынь в Ступинском районе Подмосковья. Водитель мотоцикла получил переломы, многочисленные ушибы и ссадины. Его госпитализировали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022