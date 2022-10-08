В Подмосковье мотоциклист насмерть сбил двух человек

Мотоциклист насмерть сбил двух человек в районе деревни Соколова Пустынь в Ступинском районе Подмосковья. Об этом сообщил источник «Известий» 8 октября.

По его информации, погибшие пешеходы — мужчина и женщина. От полученных травм они скончались на месте до прибытия скорой помощи. Их личности устанавливаются.

Водитель мотоцикла получил переломы, многочисленные ушибы и ссадины. Его госпитализировали.

30 сентября сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в результате ДТП пострадал 15-летний мотоциклист. Сообщалось, что 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял 15-летний подросток.