Эксперты оценили прогноз о росте экономики России к концу 2022 года

Прогнозы главы Минэкономразвития России Максима Решетникова о росте экономики страны с последнего квартала основаны на фактах, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что Россия проходит текущий санкционный кризис лучше, чем прогнозировали западные аналитики. После решения основных внутриэкономических проблем 2022 года нужно будет переходить к системному решению застарелых проблем экономики России в целом, добавил он.

При этом вопросы экономики России в условиях санкций обсуждаются еще с 2014 года, подчеркнул эксперт.

Рост действительно возможен в текущей ситуации, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

«Однако связано это не с успехами производства, ростом производительности труда или повышенным спросом. Может сказаться эффект низкой базы, если считать поквартально, помесячно или по итогам года. Любое превышение изначально низких значений и столь же пессимистичных прогнозов не говорит о реальном восстановлении экономики», — указала она.

Формулировку «перейдет к росту» называет некорректной старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

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Адаптируй это: когда начнется рост экономики России