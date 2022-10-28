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В Калининградской области заявили о готовности принять жителей Херсона

В Калининградской области подготовили 400 мест для жителей новых территорий
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Власти Калининградской области подготовили 400 мест для размещения жителей Херсонской области, а также трех других территорий России, где введено военное положение, однако пока заявок на их размещение не поступало. Об этом в интервью «Известиям» заявил губернатор области Антон Алиханов.

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«Мы готовы принимать наших сограждан из Херсона и других территорий. Однако на данный момент никаких заявок на размещение пока не поступало. Вместе с тем больше 400 мест мы уже подготовили для приема и размещения», — сказал Антон Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что власти уже работали весной с беженцами, которые прибывали на территорию из Донбасса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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