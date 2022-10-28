СФ предложил меры поддержки для инвесторов в сельское хозяйство в ДФО

Совет Федерации предложил Минсельхозу и Минвостокразвития проработать новые меры поддержки для инвесторов в сельское хозяйство на Дальнем Востоке. Меры способны привлечь большее количество сельхозинвесторов в регион, но вряд ли позволят полностью избавиться от импорта.

В качестве возможных идей предлагается увеличить компенсацию за строительство новых тепличных комплексов с 20% до 70%, а также картофеле- и овощехранилищ с 20% до 40%. Об этом говорится в постановлении «О реализации доктрины продовольственной безопасности», подписанном 19 октября.

Мера способна привлечь на Дальний Восток новых инвесторов в овощеводство. Сейчас овощи для местного населения стоит примерно на 20% дороже, чем в регионах центральной России, рассказали в Плодоовощном союзе.

При этом самообеспеченность вне сезона составляет не более 20%, подсчитали в «Теплицах России», а их недостаток замещается импортом или поставками из других регионов России, что также повышает их стоимость для потребителей. Решить проблему можно за счет строительства новых теплиц и хранилищ, объясняет президент ассоциации Алексей Ситников.

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Томатный восток: овощеводы ДФО могут получить новые меры поддержки