Путин не исключил превращения Одессы в символ разрешения конфликта

Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов, заявил в четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Венгерский журналист обратился к российскому лидеру с вопросом, какую визу нужно оформлять для поездки в Одессу через несколько лет — украинскую или российскую.

«Как известно, Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», — ответил Путин.

Глава государства также назвал Одессу одним из красивейших городов мира. При этом добавил, что последнее посещение им города произвело не самые лучшие впечатления.

Так, по словам Путина, он заметил упадок коммунального хозяйства, на что указывали даже фасады зданий. Между тем, подчеркнул президент, «в центре вроде ничего, пока еще сохранялось. Чуть в сторону — и там уже выглядело не так презентабельно».

В четверг в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» Путин также назвал историческим факт единства российского и украинского народов. Он добавил, что раздел русского народа начался еще в XIX веке и постоянно поддерживался Западом.

До этого, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. При этом украинский лидер отмечал «важность проработки вопросов очистки общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы».

Позже, 28 сентября, стало известно, что депутаты горсовета Одессы не смогли принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II. Окончательное решение о сносе принято не было, поскольку 17 депутатов проголосовали за демонтаж и перенос памятника, не голосовал 21 депутат и еще один — воздержался.

Между тем в ходе дискуссии депутат Андрей Вагапов предлагал заменить памятник на монумент атаману Запорожской сечи Петру Калнышевскому. Российскую же императрицу он обвинил в «уничтожении казачества».

Памятник был воздвигнут в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. В 1920 году демонтирован и восстановлен в 2007 году.