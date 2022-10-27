В Зимбабве усилили охрану посольства РФ после инцидента со стрельбой
Около посольства России в Зимбабве усилили охрану после инцидента со стрельбой. Об этом 27 октября заявил помощник комиссара полиции Зимбабве Пол Ньяти.
«Я могу подтвердить, что полиция усилила охрану вокруг российского посольства в столице Хараре. Мы сейчас проводим расследование <…> и сделаем заявление», — рассказал Ньяти в беседе с «РИА Новости».
Накануне СМИ сообщали, что рядом с посольством РФ в Хараре полицейский ранил неизвестного мужчину, пытавшегося завладеть его табельным оружием.
В конце сентября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. За день до этого неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию представительства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество посольства также не пострадало.