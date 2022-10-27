Орнитологи посоветовали ростовчанам забирать домой пьяных от ягод птиц

Орнитологи в Ростове-на-Дону дали совет жителям города, как следует поступить, если они найдут на улицах города опьяневших птиц. Ранее в соцсетях появилось видео, в котором женщина показывала дремлющего снегиря.

По словам специалистов, птица наелась забродивших ягод, опьянела и не могла двигаться. Зачастую птицы в таком состоянии становятся добычей бродячих животных или гибнут под колесами автомобиля.

Орнитологи в этом случае советуют ростовчанам выполнять для птиц функции вытрезвителя — забирать домой и ждать, пока пернатые протрезвеют, поить водой и предлагать корм. Когда птица встанет на крыло, ее необходимо отпустить, пишет RostovGazeta.

27 октября сообщалось, что в Подмосковье наблюдается пьяное нашествие снегирей. Они клюют забродившие ягоды и впадают в алкогольный ступор. В этом состоянии птицы не боятся человека и становятся практически ручными.