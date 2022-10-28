По разные стороны: почему не отменили спектакли Богомолова

После бегства из России телеведущей Ксении Собчак ее супруг Константин Богомолов не снизил творческой активности. В ближайший месяц у него намечены с десяток спектаклей в ведущих театрах Москвы, включая последнюю премьеру «Новую оптимистическую» в МХТ им. А.П. Чехова. Вовсю идет съемочный процесс и на площадке нового сериала «Кеша», где Богомолов не только режиссер, но и исполнитель главной роли. Похоже, единственной, но весомой угрозой культурному деятелю может стать принятый в первом чтении законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России: девиантное поведение так или иначе присутствует во всех спектаклях режиссера. «Известия» выяснили, каковы перспективы Константина Богомолова остаться на сценах и экранах родной страны.

Не верьте слухам

26 октября супруга режиссера Ксения Собчак покинула Россию и теперь находится в Литве. По информации правоохранительных органов, она проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова задержали 25 октября в Москве. Утром следующего дня правоохранители пришли с обысками в коттедж журналистки в поселке Горки-8 под Москвой. Мужа Ксении заметили возле гаража, когда полицейские обыскивали автомобиль его жены. В четверг он прибыл в Театр на Малой Бронной и опроверг слухи о том, что якобы отрезан от мира.

— Репетирую ввод в спектакль. Могу сказать только одно: не нужно питаться слухами и верить слухам, — заявил он журналистам.

В ближайший месяц у Константина Богомолова намечена масса спектаклей в театрах Москвы, похоже, в ноябре он самый востребованный режиссер. Пока Константин наблюдал за обыском в доме супруги, директор театра Елена Мироненко писала в соцсети, что «надеется на теплый прием в Сибири». В Иркутске показывают «Таню», тоже богомоловский спектакль. Уже 28 ноября в Театре на Малой Бронной, где Константин Юрьевич служит худруком, пройдет «Гамлет in Moscow». Действие происходит в московской квартире, а сцена выглядит как арена.

Источник в труппе сообщил, что коллектив живет по обычному распорядку. Ходят слухи, что на «Гамлете» могут быть какие-то протесты, но охрана в театре хорошая, противоправных действий не допустит. В спектакле по Шекспиру Константин играл Призрака, но если его вдруг не будет, есть кому заменить, подытожил собеседник «Известий». Также в ноябрьском репертуаре Театра на Малой Бронной — богомоловские «Таня», «Дядя Лёва» по «Покровским воротам» и «Бесы» по Достоевскому.

С приходом в МХТ имени Чехова Константина Хабенского театр в Камергерском тоже можно назвать вотчиной Богомолова. Новый худрук вернул в репертуар его постановки, в том числе «Идеального мужа», на которого Константина благословил Олег Табаков. Постановка с участием вдовы Табакова Марины Зудиной запланирована на 7 и 28 ноября. Кроме того, в ноябрьской афише два спектакля по Вуди Аллену, любимому драматургу режиссера, «Карамазовы» и последняя премьера — «Новая оптимистическая».

В пресс-службе МХТ сообщили, что не располагают информацией об отмене спектаклей. Источник в труппе посетовал, что будет жаль, если Богомолов не выступит со вступительным словом к премьере — в предыдущих показах это уже стало традицией.

Завершает парад богомоловских спектаклей в Москве «На всякого мудреца» в Театре Наций и «Приворотное зелье» в антрепризе «Маскарад». На всё продаются билеты.

Что питает художника

Народный артист России Иосиф Райхельгауз, отвечая «Известиям» о востребованности Богомолова в России и перспективах на Западе, заметил, что московские режиссеры ныне востребованы.

— Например, Дмитрий Крымов ставит в Америке, — сказал он. — У меня самого огромное количество предложений, но я хочу жить и работать в своей любимой стране. Если Константин Богомолов покинет Россию, он будет востребован. Но главное, я считаю, думать о Родине, а уже потом о том, где устраивать свою жизнь.

Режиссер Андрей Житинкин ответил философски, с ходу признав свой комментарий странным, но явно отослав его Константину и Ксении.

— В этой ситуации всё решит сила любви, — заявил он. — Всё решит сила чувства. Друг к другу. Если оно сильное — то, конечно, они останутся вместе. Если нет, то, конечно, всё может рассыпаться. Художника всегда питает с точки зрения энергетики любовь. Если будет любовь — всё будет нормально.

Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что понятия не имеет, как отразится на Богомолове поступок его жены.

— Не могу заниматься догадками, как поведет себя Константин и как будет развиваться история с Ксенией Собчак — нам не дано предугадать. А нашим соседям — театру на Малой Бронной — желаю только добра и процветания, — подытожил он.

Резвый Кеша

Параллельно с театром Богомолов занимается кино. Играет главную роль в своем же сериале «Кеша». Его герой — модный архитектор — постоянно заводит новые романы. Возлюбленных Кеши играют Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, За плечами Кеши — три брака и три развода. Но со всеми бывшими Кеша поддерживает связь.

В онлайн-кинотеатре KION, который месяцем ранее анонсировал съемки сериала, режиссером которого выступает Богомолов, изумились запросу «Известий» о вероятной остановке проекта. Коллеги Константина Юрьевича подтвердили, что съемки проходят в рамках изначально составленного графика, отмен не планируется. Сейчас не стоит вопроса о сдвиге или переносе съемочного процесса. Ближайшие смены начнутся в пределах двух-трех дней. Указаний от Константина искать нового режиссера не поступало.

Похоже, единственной, но весомой угрозой культурному деятелю может стать принятый в первом чтении законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России: девиантное поведение так или иначе присутствует во всех спектаклях режиссера. В частности, в спектакле «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025» герой изменяет жене с трансвеститом, в «Оптимистической трагедии» труппа известного театра целиком состоит из гомосексуалистов. Законопроект же запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» среди всех россиян вне зависимости от возраста. Правда, считать ли художественное произведение пропагандой, предстоит решить суду.