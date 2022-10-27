Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Испании дважды перепутал Кению с Сенегалом в Найроби
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Мир
Жителей Молдавии попросили не выходить на улицу в темное время из-за энергокризиса
Мир
Лукашенко призвал «Беллегпром» занять нишу ушедших из страны брендов
Мир
Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло в район повреждения «Северного потока»
Мир
Der Spiegel узнал о нежелании немецких военных служить из-за ситуации на Украине
Мир
Украина попросила США о поставке ЗРК Avenger
Мир
В Японии указали на истощение США из-за поставок оружия Украине
Мир
Зеленский подписал закон об увеличении оборонного бюджета на $10 млрд
Общество
Задержан организатор убийства главы центра «Э» Ингушетии
Мир
В Гааге активисты попытались испортить картину «Девушка с жемчужной сережкой»
Происшествия
Украинские боевики третий раз за день обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Сюжет:

Пасечник распорядился создать штаб территориальной обороны ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временно-исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выпустил распоряжение о создании штаба территориальной обороны региона. Соответствующее сообщение опубликовано 27 октября в его Telegram-канале.

Счет и меч: сколько осталось иностранных наемников на Украине
Эксперты объясняют уменьшение их числа избранной тактикой ВС России

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации с 26.10.2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан», — указано в сообщении.

Пасечник добавил, что штаб будет заниматься, в первую очередь, защитой жизней и здоровья жителей региона и своевременным реагированием на угрозы для гражданского населения.

«Задача штаба — обеспечить защиту и своевременную реакцию на угрозу жизням и здоровью гражданского населения: женщин, детей, стариков, а также значимым объектам инфраструктуры, энергетики и транспорта. Решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории Луганской Народной Республики», — резюмировал врио главы ЛНР.

Ранее 27 октября в МВД ЛНР сообщили о том, что иностранный легион пытался прорвать оборону союзных сил в районе Сватова. Кроме того, группа иностранных наемников из Румынии, Албании и Польши попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

17 октября пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По словам пленного, он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022