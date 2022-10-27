Пасечник распорядился создать штаб территориальной обороны ЛНР

Временно-исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник выпустил распоряжение о создании штаба территориальной обороны региона. Соответствующее сообщение опубликовано 27 октября в его Telegram-канале.

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации с 26.10.2022 на территории ЛНР создан и действует штаб территориальной обороны Луганской Народной Республики. Соответствующий документ мною уже подписан», — указано в сообщении.

Пасечник добавил, что штаб будет заниматься, в первую очередь, защитой жизней и здоровья жителей региона и своевременным реагированием на угрозы для гражданского населения.

«Задача штаба — обеспечить защиту и своевременную реакцию на угрозу жизням и здоровью гражданского населения: женщин, детей, стариков, а также значимым объектам инфраструктуры, энергетики и транспорта. Решения штаба обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, организациями и гражданами, проживающими или находящимися на территории Луганской Народной Республики», — резюмировал врио главы ЛНР.

Ранее 27 октября в МВД ЛНР сообщили о том, что иностранный легион пытался прорвать оборону союзных сил в районе Сватова. Кроме того, группа иностранных наемников из Румынии, Албании и Польши попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

17 октября пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По словам пленного, он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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