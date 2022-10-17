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Разведчик ВСУ рассказал об иностранных наемниках под Харьковом

Разведчик 92-й бригады: не менее ста иностранных боевиков находились в Харьковской области
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Фото: TASS/Petros Karadjias
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Около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. Об этом в понедельник, 17 октября, рассказал пленный участник разведгруппы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Бережной.

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Разведчик объяснил, что он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

«Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать, пока она окопается, и уйти. [Иностранный] легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — цитирует Бережного «РИА Новости».

Он добавил, что лично завел семь таких групп на харьковское направление.

Ранее в этот день стало известно, что Бережной и пять его сослуживцев были взяты в плен военными Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне источник в силовых структурах ЛНР сообщил, что ВСУ предприняли попытки массированного наступления в районах городов Сватово и Кременная в республике, однако союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

До этого, 14 октября, разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление украинских военных.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о западных наемниках в регионе, которые попали в ловушку во время боевых действий. Он уточнил, что среди наемников есть как погибшие, так и раненые.

Между тем 12 октября военкор телеканала «Известия» Денис Кулага показал, что оставили после себя украинские военные и иностранные наемники, покидая окопы и опорные пункты в районе села Опытное под Донецком. В кадры попали патроны, боеприпасы, несколько видов гранат и противогазы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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