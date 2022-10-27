В ЛНР заявили о попытке прорыва иностранного легиона в районе Сватова

Иностранный легион 26 и 27 октября пытался прорвать оборону союзных сил в районе Сватова в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в МВД ЛНР.

Кроме того, сообщается, что группа иностранных наемников из Румынии, Албании и Польши попыталась прорвать оборону в районе Лозовой.

Накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в районе Кременной и Сватова идут самые тяжелые бои с ВСУ. Киселев также рассказал о том, что на лиманском направлении польские наемники потерпели ряд неудач, отказались наступать, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины.

21 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что объемы прибытия новых иностранных наемников на территорию Украины последние месяцы неизменно растут.

17 октября пленный украинский разведчик рассказал о том, что около ста иностранных наемников принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. По словам пленного, он и его товарищи часто работали с бойцами иностранного легиона, выполняя задачи в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

До этого, 13 октября, Госдеп США подтвердил очередной случай гибели американского гражданина в Донбассе. Как отметили в ведомстве, они поддерживают связь с семьей погибшего, чтобы предоставить им возможную помощь. Подробностей о скончавшемся в Госдепе не привели, сославшись на охрану личных данных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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