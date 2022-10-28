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Названы регионы с самыми низкими ценами на подержанные авто

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Стали известны регионы России, в которых выгоднее всего было приобретать популярные автомобили с пробегом. Об этом 28 октября «Известиям» сообщил портал «Авто.ру».

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Аналитики портала «Авто.ру» изучили базу объявлений о продажах популярных пятилетних моделей автомобилей с пробегом с мая по сентябрь 2022 года. Самые высокие средние цены на подержанные машины были зафиксированы на Урале, в Сибири и регионах Северного Кавказа. В европейской части РФ цены на популярные подержанные модели нередко были даже ниже средних по России.

«В западной части России, с одной стороны, выше плотность населения, а с другой — всегда были более востребованы новые автомобили, которые пополняют свежие предложения на вторичном рынке. Кроме того, чем больше в автопарке региона машин конкретной модели, тем ниже шанс, что продавцы будут завышать цены на них», — прокомментировал ситуацию руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Специалисты выяснили, что в массовом сегменте такой автомобиль как Renault Logan в Ставропольском крае продавался в среднем на 17% дешевле рынка. Кроме того, стоимость этой модели на 12% была меньше в Новосибирской области и на 11% в Самарской.

Выгодные предложения на подержанные Lada Granta встречались в Тюменской области и Республике Мордовия, там машина продавалась почти на 11–13% ниже рынка.

Самые доступные Hyundai Solaris нашлись в Новгородской области, там стоимость корейской малолитражки с пробегом была на 12% меньше, чем в других российских регионах.

Кроссоверы с пробегом по выгодным ценам аналитики ресурса обнаружили в Ярославской области. Автомобиль Kia Sportage был на 10% дешевле среднерыночной цены. Кроссовер Hyundai Creta оказался на 9% дешевле рынка в Орловской области, а за неновый Toyota RAV4 в Самарской области просили на 6% меньше, чем в целом по РФ.

Среди премиум-сегмента с пробегом модель ВMW 3-й серии дешевле всех стоила в Ростовской и Калужской областях: цены на машину там были меньше на 10% и 4% соответственно. В Калининградской области цена на подержанную ВMW 3 оказалась ниже на 8%, а в Санкт-Петербурге на 6%.

17 октября «Автостат» сообщил, что рынок подержанных автомобилей в сентябре 2022 года сократился в России на 20%. В лидерах была Lada, результат которой составил 106,4 тыс. единиц. Далее с двукратным отставанием шла японская Toyota (52 тыс. авто.). В топ-5 брендов на вторичном рынке по итогам сентября текущего года также вошли Hyundai (26,2 тыс. штук), Kia (25,1 тыс. авто) и Nissan (23,9 тыс. машин).

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