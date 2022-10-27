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Синоптик пообещал москвичам первый снег к концу выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во второй половине дня в воскресенье москвичей ждет похолодание и заряды мокрого снега. Об этом в четверг, 27 октября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он пояснил, что днем 30 октября ожидается потепление, однако к вечеру столбики термометров опустятся до +1…+3 градусов, дождь сменится снегом с ухудшением видимости до нескольких километров.

«Это будет официально первым в текущем сезоне снегом в Москве», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

В понедельник, 31 октября, в столице также ожидается кратковременный мокрый снег и температура воздуха –1…+4 градуса. Кроме того, на дорогах станет скользко — образуется гололедица, местами припорошит снежным покровом

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление.

14 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первый снег может прийти в Москву и Подмосковье на рубеже 25–30 октября.

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