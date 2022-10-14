Синоптик рассказал, когда ждать первый снег в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первый снег может прийти в Москву и Подмосковье на рубеже 25–30 октября.

В беседе с НСН в пятницу, 14 октября, специалист отметил, что указанные даты являются очень приблизительными и вероятность этого «не слишком высока». Кроме того, отметил он, в ближайшие 5–6 дней заморозков в московском регионе также не ожидается.

Синоптик также рассказал, что в ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается теплая, облачная погода, осадков не предвидится, однако новая неделя принесет в московский регион дожди. Обойдется также без ночных заморозков.

По словам Шувалова, температура воздуха ночью составит +3…+5 градусов, днем — до +10 градусов. С понедельника, 17 октября, в столице ожидается дождливая погода. Между тем дожди не будут «сплошными, проливными затяжными». Специалист добавил, что похолодание до +5…+8 градусов ожидается только после 19–20 октября.

13 октября специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в московском регионе с 17 октября начнет переходить в режим глубокой осени. По его словам, усилится ветер, начнутся дожди. К среде, 19 октября, температура в течение суток понизится до +4…+9 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Под утро столбики термометров понизятся до -1…+4 градусов, в дневное время температура воздуха составит всего +3…+8 градусов, отмечает телеканал «360».

Как пишет сайт kp.ru, по некоторым данным, первый снег в Москве ожидается не раньше ноября.