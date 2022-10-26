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Общество
В Москве и области до конца недели не будет снега
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В Москве и области до конца недели не будет снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жителей Москвы и столичного региона к концу текущей недели ожидает существенное потепление, в связи с чем вероятность появления снега, в том числе мокрого, исключена. Об этом 26 октября сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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По данным метеоролога, осадки до конца недели ожидаются только в виде дождей.

«Температурный режим прогнозируется примерно на четыре градуса выше средних многолетних значений. Поэтому о снеге пока речь не идет», — цитирует синоптика ТАСС.

В среду температура воздуха в Москве поднимется до +4…+6, в столичном регионе — до +3…+8, что укладывается в привычные климатические рамки. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным — 751 мм ртутного столба. При облачной погоде с прояснениями обойдется без существенных осадков, добавила Волосюк.

Ранее в среду в Гидрометцентре сообщили, что облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь ожидают москвичей 26 октября. Днем в Москве воздух прогреется до +5…+7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4.

21 октября сообщалось, что первый снег выпал ночью в некоторых районах Подмосковья. Первые осадки заметили на севере области вблизи поселка Шаховская.

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