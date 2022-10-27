«Победа» возобновит полеты из Шереметьево с 30 октября

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты из московского аэропорта Шереметьево с 30 октября. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе лоукостера.

«Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 30 октября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из международного аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении.

Первый рейс из Шереметьево запланирован на 30 октября по маршруту Москва — Владикавказ. Параллельно с этим компания запустит рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу.

Еще в конце августа лоукостер сообщал, что с ноября переведет часть своих московских рейсов в Шереметьево. Отмечалось, что около 50% полетной программы в зимнем расписании составят межрегиональные рейсы, выполняемые компанией напрямую без посадки в российской столице.

В компании поясняли, что из Внуково по-прежнему будут осуществляться рейсы в Ульяновск, Пермь, Петрозаводск, Саратов, Сургут, Тюмень, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск и Уфу.