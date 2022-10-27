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На нефтебазе в Шахтерске загорелись цистерны с топливом после ударов ВСУ

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Фото: МЧС ДНР
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Две цистерны с топливом горят на нефтебазе в Шахтерске Донецкой Народной Республики (ДНР) после обстрела со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

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«Сегодня в 12:55 в результате обстрела произошел пожар на нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтерском районе. <...> Установлено горение на территории нефтебазы двух емкостей с топливом объемом 400 куб. м и одной емкости с топливом объемом 2 тыс. куб. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще четыре емкости с бензином вместимостью 60 т горят на территории железнодорожной станции.

Удар по городу ВСУ нанесли днем из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»).

Ранее в четверг в МЧС ДНР сообщили, что пожарным удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом, а также предотвратить угрозу взрыва. Пожару была присвоена третья степень сложности.

Тогда же спасатели сообщили об эвакуации жителей домов возле ж/д станции в Шахтерске из-за горящих после обстрела ВСУ цистерн с топливом.

Корреспондент телеканала «Известия» показал последствия обстрелов Шахтерска. Журналист рассказал, что снаряды попали в цистерны с горючим, которые сразу же вспыхнули. На кадрах видно, что огонь охватил большую территорию.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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