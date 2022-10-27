РФ призвала наказать виновных после нападения украинцев на россиян во Франции

Посольство России во Франции будет требовать наказания виновных после нападения украинцев на россиян в Нормандии. Об этом 27 октября «Известиям» сообщил пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов.

Ранее в этот день проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала «РИА Новости», что компания украинцев напала на ее семью в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, после чего тот получил сильный ушиб носа. Однако приехавшие на место местные полицейские отказались задержать основного дебошира.

«Как только мы узнали об этом инциденте, мы направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять необходимые меры по расследованию этого дела и наказанию виновных и, соответственно, потребовали недопущения в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции. Будем держать этот инцидент на контроле и будем следить за другими подобными ситуациями», — сказал Макогонов.

Он напомнил, что посольством РФ весной была открыта горячая линия для россиян, которые подвергаются дискриминации во Франции.

В августе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на группу людей с российскими флагами на Кипре. Во время празднования Дня российского флага с ножом на людей напала гражданка Украины. В последующем женщина была задержана национальными правоохранительными органами.