Toyota вернулась к механическому ключу

Toyota заменит один из двух электронных ключей к своим автомобилям на механический. К такой вынужденной мере компания обратилась на внутреннем рынке, отметило 27 октября агентство Reuters.

Автопроизводитель заявил, что заменит один из двух электронных «умных» ключей, которые он поставляет для автомобилей в Японию, на механический в связи с нехваткой полупроводников.

«Поскольку нехватка полупроводников сохраняется, это временная мера, которая направлена на то, чтобы доставить автомобили клиентам как можно быстрее. Что касается второго смарт-ключа, мы планируем передать его, как только он будет готов», — говорится в заявлении компании.

Глобальная нехватка чипов привела к серьезной задержке производства и отгрузки автомобилей, в результате многим покупателям приходится долгое время ждать свой новый автомобиль. Чтобы минимизировать сроки доставки машин клиентам, в Toyota решили поставлять их с простым механическим ключом.

21 октября компания Toyota Motor заявила, что годовой объем производства автомобилей бренда окажется ниже первоначально запланированного. Основная причина — в снижении планов производства вязана с постоянной нехваткой полупроводников. В связи с этим специалисты высказали предположение, что японская автокомпания вряд ли сможет выпустить рекордные 9,7 млн автомобилей в 2022 году после сообщений о том, что Toyota не достигла хороших промежуточных контрольных цифр за первые четыре месяца финансового 2022 года.