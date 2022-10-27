США не стремятся к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной сделке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон уже применил санкции против Тегерана за военно-техническое сотрудничество с Россией.

Новых ограничений пока не предусмотрено, передает телеканал «Известия». Также Кирби заявил, что США «не выкручивают руки» Израилю, добиваясь от него начала поставок оружия Украине.

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