Танкисты и мотострелки прошли подготовку на полигонах ЦВО

Министерство обороны России показало кадры с тренировок мобилизованных танкистов и мотострелков. Обучение проходит на полигонах Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской и Омской областях.

На занятиях мобилизованные в составе танковых экипажей отрабатывают использование вооружения танков и упражняются в управлении техникой. Механики-водители преодолевают препятствия (траншеи, рвы, колейные мосты, косогоры, минно-взрывные заграждения).

«У нас занятия проходят ежедневно, механики-водители выполняют нормативы по вождению на танкодроме, наводчики-операторы в составе экипажей и командиры танков выполняют контрольные упражнения стрельб из штатного вооружения. Занимаемся постоянно, постоянно на занятиях, ребята имеют желание ехать уже и рвутся в бой», ― поделился впечатлениями мобилизованный Максим.

Для здоровья мобилизованных правительства регионов и Минобороны организовали на полигонах пункты обогрева и медицинской помощи. Более того, помимо медикаментов и перевязочных материалов медпункты оборудовали для реанимации. Также врачам предоставили специальный автомобиль высокой проходимости на базе КамАЗа и реанимобиль.

Ранее, 26 октября, Минобороны России опубликовало кадры с занятий мобилизованных граждан в Амурской области. Отмечалось, что военные обучаются армейской тактической стрельбе на специально оборудованных полигонах Восточного военного округа (ВВО). На них есть препятствия, где солдаты тренируются поражать из стрелкового оружия противника из разных положений и со сменой позиций.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Он отмечал, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».