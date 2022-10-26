Минобороны показало кадры учений мобилизованных в Амурской области

Министерство обороны России опубликовало кадры с занятий мобилизованных граждан в Амурской области.

Отмечается, что военные обучаются армейской тактической стрельбе на специально оборудованных полигонах Восточного военного округа (ВВО). На них есть препятствия, где солдаты тренируются поражать из стрелкового оружия противника из разных положений и со сменой позиций.

При обучении используются автоматы Калашникова АК-74М и АК-12. Также мобилизованные тренируются со снайперскими винтовками и пулеметами.

Процессом тренировок руководят инструкторы из личного состава объединения ВВО, а также курсанты ДВОКУ.

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