Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт счел непризнание Крыма Западом причиной спецоперации
Наука
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-21» вышел на орбиту
Мир
Риши Сунак договорился встретиться с Джо Байденом на саммите G20
Мир
Экс-президент Молдавии заявил о возможности ввода войск НАТО в страну
Политика
Госдума рассмотрит проект нового федерального бюджета 26 октября
Происшествия
Крыша горящего склада частично обрушилась в Санкт-Петербурге
Мир
Производитель NASAMS заявил о передаче Украине двух ЗРК
Наука
Ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-21» стартовала с Байконура
Мир
Координатор Госдепа обсудил санкции против РФ с производителями алмазов
Общество
Главред RT Симоньян сообщила о запрете въезда в Армению
Мир
В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины
Мир
РФ выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Сюжет:

Минобороны показало кадры учений мобилизованных в Амурской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России опубликовало кадры с занятий мобилизованных граждан в Амурской области.

Отмечается, что военные обучаются армейской тактической стрельбе на специально оборудованных полигонах Восточного военного округа (ВВО). На них есть препятствия, где солдаты тренируются поражать из стрелкового оружия противника из разных положений и со сменой позиций.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

При обучении используются автоматы Калашникова АК-74М и АК-12. Также мобилизованные тренируются со снайперскими винтовками и пулеметами.

Процессом тренировок руководят инструкторы из личного состава объединения ВВО, а также курсанты ДВОКУ.

Ранее, 25 октября, подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковой управляемой ракеты «Корнет» прошла на одном из полигонов в Свердловской области.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Он отмечал, что такая мера необходима для защиты страны, ее суверенитета.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022