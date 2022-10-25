На полигоне в Свердловской области прошли стрельбы из ПТРК «Корнет»

На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) «Корнет», сформированных из мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, выполнили боевую стрельбу на одном из полигонов Центрального военного округа в Свердловской области из 82-миллиметрового гладкоствольного миномета «Василек», противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Кроме того, военнослужащие изучили материальную часть вверенного им вооружения и освоили порядок его эксплуатации и обслуживания в полевых условиях.

Практические занятия проводили участники спецоперации по защите населения Донбасса, а также военные с опытом участия в современных вооруженных конфликтах.

За весь период обучения с мобилизованными гражданами проводятся занятия по огневой, специальной, инженерной и медицинской подготовке, военной топографии и армейской тактической стрельбе. В завершение комплекса подготовки проводится боевое слаживание в составе подразделений, экипажей и расчетов.

Ранее, 23 октября, в Минобороны рассказали, что боевую подготовку в учебном центре Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае проходят родные братья Василий и Аркадий Кривцовы, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Сообщалось, что старший брат сам пришел в военкомат и попросил мобилизовать его, как только узнал, что младшему пришла повестка.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как мобилизованные в сентябре военнообязанные граждане проходят завершающие этапы подготовки. Съемочная группа пообщалась с бойцами, которые готовы отправиться на линию обороны.

20 октября президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Глава государства опробовал СВД, сделав несколько выстрелов.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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