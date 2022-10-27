ПТРК «Корнет» уничтожили бронированную технику ВСУ

Минобороны России 27 октября обнародовало кадры боевой работы военнослужащих разведподразделений на постах визуального наблюдения за линией боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, показаны в действии расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» Центрального военного округа (ЦВО).

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие наблюдательных постов ведут визуальную разведку боевых порядков, вскрывают координаты средств огневого поражения, а также следят за перемещениями и численным составом противника по всей линии боевого соприкосновения. При выявлении огневых средств и живой силы, разведчики осуществляют наводку и корректировку огня артиллерии и авиации.

«Наши войска и войска противника перешли к обороне. Оборона усилена противотанковыми средствами, танками, вновь прибывшими людьми. Ближние подступы к нашей линии обороны минируются активно различными минами, которые у нас есть на вооружении. На различных направлениях выставлены похожие наблюдательные посты. Подразделения наших войск ведут разведку в указанных секторах, в указанных направлениях», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Хищник».

Сообщается, что оперативные разведданные, позволяют спрогнозировать и своевременно предпринять контрмеры. Кроме того, наблюдательные посты усилены ПТРК «Корнет», которые уничтожают тяжело бронированную технику и способны остановить контрнаступление противника до подхода основных сил.

«Все действия противника на ранних стадиях фиксируются нами. Всё, так скажем, скоротечно, быстро передается по радио, по различным видам каналов связи. Участвуют сразу все, начиная от солдат в окопе, в ячейке, до нашей артиллерии. Противник сразу же поддается под огневое поражение как артиллерии нашей, так и авиации», — отметил военнослужащий с позывным «Хищник».

Ранее, 24 октября, разведчики батальона специального назначения Донецкой Народной Республики (ДНР) одним выстрелом уничтожил украинский танк. Он был поражен одним выстрелом противотанковой ракетой.

16 октября российский разведчик рассказал о своем боестолкновении с ВСУ. Перед военнослужащим стояла задача по поиску и обнаружению противника с дальнейшим уничтожением. В бою разведчик получил ранение в ногу.

До этого, 13 октября, Минобороны обнародовало кадры работы разведывательного подразделения второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».