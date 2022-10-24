Донецкий спецназ показал кадры уничтожения танка ВСУ

Спецназ Донецкой Народной Республики (ДНР) одним выстрелом уничтожил украинский танк. Кадры в понедельник, 24 октября, показала в своем Telegram-канале народная милиция ДНР.

Сообщается, что танк уничтожили разведчики батальона специального назначения. Он был поражен одним выстрелом противотанковой ракетой.

«Разведчики батальона спецназначения НМ ДНР с помощью ПТУР уничтожили танк ВСУ прямо на ходу», — рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что артиллерийские расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) России нанесли удары по колонне бронетехники украинских националистов. Военнослужащие уничтожили пять украинских танков и несколько единиц бронированных машин из гаубичных орудий. Оставшаяся техника противника спешно покинула поле боя.

До этого, 22 октября, сообщалось, что подразделение ВДВ России уничтожило батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками из Македонии и Словении. Российские десантники в ходе успешной обороны лишили ВСУ танков Т-72 и бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ.

Всего с начала спецоперации, как доложил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уничтожено более 6 тыс. танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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