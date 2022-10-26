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Apple начал разработку iPad с 16-дюймовым экраном

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
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Компания Apple планирует разработать планшет iPad с диагональю экрана 16 дюймов (40,6 см). Об этом 26 октября сообщил портал The Information.

В ожидании Apple: что известно о новых MacBook Pro и iPad
Официальная презентация новинок состоится 24 октября

По данным источника, новая версия планшета будет выпущена в IV квартале 2023 года. Разработчики хотят, чтобы новое устройство «размыло грань» между iPad и ноутбуками MacBook.

16-дюймовый планшет станет самым большим устройством Apple в этой категории. На данный момент самую длинную диагональ имеют 12,9-дюймовые (32,8 см) планшеты.

18 октября Apple представила новый планшет iPad Pro на базе процессора M2. Для приобретения будут доступны две версии нового гаджета — на 11 дюймов и 12,9 дюйма.

Продажи обновленных iPad Pro стартовали 26 октября, а предзаказы начали принимать с 18 октября. Цена 11-дюймового iPad Pro на чипе M2 начинается с $799 за Wi-Fi-версию и с $999 за версию с 5G. В свою очередь, новый 12,9-дюймовый iPad Pro будет стоить от $1099 и $1299 за версии с Wi-Fi и 5G соответственно.

27 сентября стало известно, что компания отказалась от планов увеличить производство iPhone 14 из-за низкого спроса. Компания уведомила производителей комплектующих об отказе от выпуска 6 млн смартфонов, который был запланирован на вторую половину 2022 года. Всего Apple планирует создать 90 млн аппаратов, что соответствует прошлогоднему показателю.

Ранее, 7 сентября, компания Apple презентовала обновленную линейку смартфонов, а также новое поколение часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods Pro 2. iPhone 14 Pro лишился «челки» (ее заменили вырезами новой формы), в линейке смарт-часов появился титановый гаджет для любителей экстрима. В наушниках улучшили функцию шумоподавления.

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