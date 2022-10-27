Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Пансион» 16+

Режиссер: Святослав Подгаевский. В ролях: Стася Милославская, Виктория Толстоганова, Вероника Мохирева, Елизавета Шакира, Кристина Корбут, Валерия Зоидова, Анжелика Барчан.

На острове в Балтийском море располагается загадочный женский пансион, куда отправляют на перевоспитание своенравных девушек из хороших семей. Полина пополняет их ряды, чтобы разыскать свою пропавшую сестру. Выдавая себя за новую воспитанницу, она проводит тайное расследование. Ей приходится противостоять суровой наставнице, другим ученицам и, наконец, странной одержимости, сводящей с ума местных девушек. Очевидно, что выбраться из этого пансиона гораздо сложнее, чем сюда попасть.

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре Иви

«Невероятно, но факт» 16+

Фото: Arthouse

Режиссер: Квентина Дюпьё. В ролях: Ален Шаба, Леа Дрюкер, Бенуа Мажимель, Анаис Демустье, Стефан Пезера.

Картина от мастера абсурдистской комедии иронично рассказывает о культе молодости и красоты, царящем в современном обществе. В центре сюжета «Невероятно, но факт» — семейная пара. Новость о том, что в выставленном на продажу доме есть люк, который позволяет перемещаться во времени, застает супругов Алана и Мари врасплох — и пара неожиданно решается на переезд. Каждый прыжок вниз переносит героев на 12 часов вперед, но омолаживает на 3 дня.

С 27 октября в прокате.

«Конец света» 16+

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Александр Незлобин. В ролях: Юрий Колокольников, Семён Трескунов, Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьёв, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони.

В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета, который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придется строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству.

С 27 октября на Кинопоиске

«Петрополис» 16+

Фото: «Белые ночи»

Режиссер: Валерий Фокин. В ролях: Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой, Джунсуке Киносита, Один Байрон, Марина Игнатова, Сесиль Плеже.

Действие фильма происходит в трех странах — России, Америке, Японии. Владимир Огнев — сын семьи эмигрантов из России. Он живет и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену. У него всё идет по плану. А после защиты диссертации Владимиру поступает предложение от специального отдела ООН. Ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человечество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами?

С 27 октября в прокате.

«Приключения маленького Бахи» 0+

Фото: Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

Режиссер: Александр Галибин. В ролях: Амир Магомедов, Зенаб Гамзатова, Заур Алиев, Беневша Давлетханова, Арсен Хирамагомедов, Патимат Малаева.

Семейная картина, где есть и лирическая история с глубокими размышлениями, и приключенческая комедия с тонким внутренним юмором. Фильм состоит из трех новелл, рассказывающих о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит его семье много хлопот. Но именно благодаря ему Баха побеждает там, где сдаются даже взрослые. Фильм снят продюсерским центром «ВГИК-Дебют».

С 27 октября в прокате.

«Аксентьев» 16+

Фото: Okko

Режиссёр: Андрей Либенсон. В ролях: Евгений Серзин, Марина Ворожищева, Сергей Яценюк, Филипп Янковский, Даниил Воробьев, Геннадий Смирнов.

Детективная история, разворачивающаяся в провинциальном городке. Главный герой, обладающий необычными способностями, оказывается в центре стремительно развивающихся событий — поиска серийного убийцы и охоты за самим главным героем. А начинается всё с того, что двое полицейских находят на остановке странного человека с холщовым мешком на голове. Его зовут Рома Аксентьев. До этого он полгода пролежал в больнице, но больше 30-летний человек ничего решительно не помнит.

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре Okko.

Театр

«Вечер балетов Михаила Лавровского» 12+

Фото: Пресс-служба «Геликон-оперы»

Режиссер: Леонид Лавровский-Гарсиа. В ролях: Мария Александрова, Александр Волчков, Артур Мкртчян, Марианна Рыжкина.

Премьерами балетных спектаклей — «Две женщины» на музыку Сергея Баневича, посвящения актрисе и режиссеру Вере Глаголевой, а также трагической историей губительной страсти «Амок» на музыку Александра Симоненко — завершится празднование юбилейного года народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского.

Продолжая традиции знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева, выдающийся артист балета Михаил Лавровский объединит на одной сцене как признанных, так и только начинающих творческий путь молодых талантливых артистов. В своих «сезонах» мэтр смело экспериментирует над жанрами и формами, и его одноактные балеты — синтез классики и модерна, драматического театра и видеоарта.

29 октября, 19:00, 30 октября, 16:00, «Геликон-опера», зал «Стравинский».

«Толстого нет» 16+

Фото: Театр «Школа современной пьесы»

Режиссер: Александр Созонов. В ролях: Ирина Алферова, Татьяна Циренина, Валерия Ланская, Иван Мамонов, Олег Царев, Николай Голубев, Павел Дроздов, Ольга Грудяева, Алексей Гнилицкий, Александр Сеппиус.

Толстого нет? А кто же есть? Есть только дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор, редактор-издатель Чертков и конечно, Софья Андреевна — жена великого писателя, которую играет Ирина Алферова. И только посмотрев спектакль, вы сможете решить для себя: был ли Толстой жесток по отношению к семье? Имел ли право завещать свои произведения народу?

29 октября, 19:00, Театр «Школа современной пьесы».

«Спящая красавица» 6+

Фото: Пресс-служба РАМТ

Режиссер: Валентин Грищенко. В ролях: Александра Криса, Юрий Выборнов. Екатерина Токарева, Максим Маренин.

Старинная французская сказка о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от колдовского сна поцелуй прекрасного принца, переложена на язык музыки и танца Петром Ильичом Чайковским и Мариусом Петипа. Кстати, именно Петипа настоял, чтобы роль злой колдуньи Карабос исполняли исключительно мужчины.

Балет-феерия и балет-праздник, позволяющий не следить за знакомым с детством сюжетом, а наслаждаться живой музыкой и сценографией, будто срисованной из яркой книжки с картинками.

31 октября, 19.00, РАМТ

«По особым случаям» 16+

Фото: «Дворец на Яузе»

Режиссер: Инга Оболдина. В ролях: Инга Оболдина, Георгий Дронов.

Премьера спектакля по пьесе Бернарда Слэйда о супругах Эмме и Майкле Рускин. Мужчина и женщина, муж и жена, отец и мать, бабушка и дедушка — во всех этих ипостасях выясняют, что не так с их браком и с их жизнью. Разум диктует героям «правильные» слова и логичные поступки, а сердце заставляет совершать «неправильные». Но в любви, как и в жизни, нет правил. От «я» и «ты» к слову «мы» иногда очень долгий путь, полный смешных и грустных случаев.

28 октября, 19:00, «Дворец на Яузе».

«Играем Шекспира» 16+

Фото: Мария Ястребова

Режиссер: Виктор Никоненко. В спектакле заняты: Андрей Нечаев, Дмитрий Чернов, Владимир Беркун, Роман Богомольный, Халися Богданова, Александр Захарьев, Алия Гаттарова, Артур Арутюнов.

Первая премьера 92-го сезона пополнит репертуар вечерних спектаклей для взрослых. Любой актер мечтает о Шекспире — о своей заветной главной роли. Сыграть Ромео и Джульетту, Гамлета, Отелло, Лира и Ричарда III. И в этом спектакле артистам выпадает шанс на бенефис. Куклы вместе с актерами докажут, что им по плечу вечные шекспировские темы — любовь, смерть, актер, театр...

27 октября, 19:00, Театр кукол Сергея Образцова.

«Лабардан-с» 16+

Фото: «Студия театрального искусства»

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Сергей Аброскин, Александр Антипенко, Ольга Балацкая, Виктория Воробьева, Вячеслав Евлантьев, Никита Исаченков, Сергей Качанов, Елизавета Кондакова, Мария Корытова, Лев Коткин, Игорь Лизенгевич.

Премьера сезона в СТИ посвящена Николаю Васильевичу Гоголю. Это сценическая версия театра пьесы «Ревизор» в двух частях. Как сказал Сергей Женовач, «этот спектакль мы будем играть блоками — по два-три раз подряд. Мы задумали сценически и театрально непростое пространство, и оно диктует такую непривычную для нас схему работы». Вместе с режиссером над постановкой работала постоянная команда — художник Александр Боровский, композитор Григорий Гоберник, художник по свету Дамир Исмагилов. В спектакле звучит музыка Верди, Бизе, Оффенбаха, Россини, Генделя.

28, 29, 30 октября, 2 ноября, 19:00, «Студия театрального искусства».

«Средство Макропулоса» 16+

Фото: Пресс-служба Театра на Юго-Западе

Режиссер: Олег Леушин. В ролях: Карина Дымонт, Елена Шестовская, Евгений Бакалов, Егор Кучкаров, Максим Метельников, Андрей Санников, Сергей Бородинов, Александр Байдаков, Елена Лунцова, Андрей Кудзин, Людмила Лазарева, Игорь Золотарев.

Это не просто новая постановка — это бенефис примы Театра на Юго-Западе, заслуженной артистки РФ Карины Дымонт. В спектакле она исполнит главную роль — роль Эмилии Марти. Всю свою историю человечество искало способ продлить свое существование на земле. Смерть — пугает, ведь никто не знает, что нас ждет после. Но, может быть, вечная жизнь страшнее смерти?

28 октября, 19:00, Театр на Юго-Западе.

Музеи

«Сны Сибири» 0+

Фото: Пресс-служба ГИМ

Выставочный проект, приуроченный к 130-летию Транссибирской магистрали, объединит археологию, современное искусство и передовые экспозиционные технологии. Он рассказывает о древнем и средневековом прошлом Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. В экспозиции будут представлены артефакты неолита, зооморфные образы железного века, интересные находки, обнаруженные на территориях, через которые пролегает Великий Сибирский путь. Для посетителям с инвалидностью информация об экспонатах представлена этикетками со шрифтом Брайля, также есть тактильные модели предметов с выставки.

С 28 октября до 31 января, Выставочный комплекс Исторического музея.

Выставка к открытию Elohovskiy Gallery 6+

Фото: Elohovskiy Gallery

В старинном особняке XIX века с историческими подвалами (объект культурного наследия) на Елоховском проезде открывается культурный центр и галерея искусства Elohovskiy Gallery. В зале современного искусства будут представлены работы российского художника Gregory Emvy. Специально для культурного центра художник подготовил серию «Полотна Жизни», выполненную из традиционных русских материалов (шерсть, текстиль, оренбургский платок, хлопок и др). В зале классического искусства публику встретят работы Андрея Ковальчука — советского и российского скульптора, педагога, профессора и председателя правления Союза художников России.

До 31 декабря, Elohovskiy Gallery

Концерты

«Посвящение Дмитрию Башкирову» 6+

Фото: РИА Новости/Тер-Месропян

Известные пианисты будут играть в память о выдающемся музыканте, народном артисте России, почетном профессоре Московской консерватории Дмитрии Башкирове. На сцену выйдут его ученики и друзья-музыканты. В исполнении дуэта Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского зрители услышат Концерт № 10 Моцарта для двух фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор. Концерт № 2 Рахманинова исполнит Арсений Тарасевич-Николаев, а Концерт № 1 Равеля — Владислав Кожухин. Фантазию для фортепиано, хора и оркестра до минор Бетховена исполнят народный артист России Александр Бондурянский, Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина и Камерный хор.

31 октября, 19:00, Большой зал консерватории.

Фестивали

X Международный органный фестиваль 6+

Фото: Мариинский театр

Пять концертов представят орган не только солирующим, но и ансамблевым инструментом — он будет звучать в дуэте с виолончелью, арфой, трубой и голосом. Обширная программа фестиваля — отличный способ познакомиться с уникальным инструментом и услышать сочинения разных эпох: классические произведения для органа, оригинальные переложения, современные композиции и импровизации. Среди исполнителей: Даниил Процюк, Марина Вяйзя, Софья Кипрская, Ольга Котлярова, Тимур Мартынов, Жасулан Абдыкалыков, а также солисты оперной труппы и ансамбля солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

C 28 октября по 2 ноября, Мариинский театр, Концертный зал.

Кинофестиваль «Балабанов: до и после» 16+

Фото: balabanovfest.ru

К 30-летию кинокомпании «СТВ» в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ пройдет фестиваль «Балабанов: до и после». В программе — цикл бесплатных кинопоказов на «Ленфильме» и конференция в «Севкабеле» (Лекторий’порт). Поклонники посмотрят фильмы Балабанова «Про уродов и людей», «Груз 200», «Кочегар», «Я тоже хочу», неоконченная «Река» и другие. Все кинопоказы бесплатные по предварительной регистрации.

Фестиваль — важное кинособытие города, для которого радикальный и противоречивый режиссер стал одной из ключевых фигур. Фестиваль проходит одновременно с выставкой «Балабанов. Выставка-путешествие», которая открылась недавно в Севкабеле.

С 29 октября по 6 ноября в Санкт-Петербурге

«Абилимпикс» 6+

Фото: Пресс-служба «Абилимпикс»

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит под девизом: «Вместе — сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества и всего проекта в целом. В программе участвуют звезды российской эстрады, театра и кино: Сергей Лазарев, Елка, Юлианна Караулова, Хабиб, шоу-балет «Тодес», группа «Пицца». Ведущие — Светлана Зейналова и чемпион «Абилимпикc» Ярослав Бочкарев. 31 октября в рамках чемпионата пройдет встреча участников с актерами. О мотивации в жизни они поговорят с Дмитрием Миллером, Яной Поплавской, Ириной Лачиной, Александром Зиненко. Вход свободный.

С 28 по 31 октября, выставочный центр «Гостиный двор».