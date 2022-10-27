Педиатр назвал необходимые школьникам витамины

Врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиника» Алла Калинцева рассказала «Известиям» о том, какие витамины необходимы школьнику и как они могут повлиять на его активность.

Как отметила специалист, чтобы выдерживать школьные нагрузки, а также внешкольные активности, детям необходимо сбалансированное питание, содержащее максимум витаминов и микроэлементов. Кроме того, полезные вещества необходимы для нормального роста и развития детей, правильного функционирования всех органов и систем. Так, ребенок, получающий достаточное количество витаминов, легче запоминает новый материал и быстрее выполняет задания.

При этом Калинцева уточнила, что принимать витамины «на всякий случай» неправильно, так же, как и самостоятельно прописывать их ребенку, чтобы повысить его активность. Прежде всего стоит проконсультироваться со специалистом.

Витамин D улучшает функцию краткосрочной памяти, участвует в усвоении фтора и кальция, а также улучшает состояние костей и зубов. При его недостаточности у ребенка могут наблюдаться утомляемость, деминерализация зубов с быстрым прогрессированием кариеса и боль в области костей, в мышцах, парестезии.

Эти витамины присутствуют в говяжьей и свиной печени, яичных желтках, жирной рыбе, рыбьем жире (жир из печени трески), масле и молочных продуктах, а также в картофеле.

Родителям учащихся начальных классов особенно стоит обратить внимание на витамины группы В — они могут улучшить эмоциональное состояние ребенка. Кроме этого, они полезны и для подростков, которым необходимо держать в голове большой объем информации, так как формируют крепкую память и улучшают внимание. Эти витамины содержатся в говяжьей печени, грибах, кедровых орехах, фасоли, яйцах и молочных продуктах.

«Витамин С — сильный оксидант. Организм не запасается этим витамином, поэтому он должен постоянно поступать дополнительно. Самая большая его заслуга — он помогает усвоиться витаминам группы В. Кроме этого, укрепляет память ребенка, бережет зрение. В народе считается «местным иммуностимулятором». Поддерживает иммунитет, сохраняет здоровье», — рассказала педиатр.

Недостаточность витамина С может проявляться в кровоточивости десен, выпадении зубов, легкости возникновения синяков и плохом заживлении ран, потере волос, сухости кожи, раздражительности, общей слабости, депрессивном состоянии, а также в симптомах интоксикации.

Этот витамин присутствует в сладком перце, брокколи, цитрусовых, черной смородине, дыне, томатах, сырой капусте и зелени (шпинат, листовая горчица). Из животной пищи витамин содержится только в печени.

Витамин А (Ретинол также помогает не заболеть в разгар простуд. Он укрепляет зрение, ногти, зубы, скелет. Витамин Е (токоферол) предохраняет витамин А от окисления как в кишечнике, так и в тканях (при недостатке витамина Е, нужное количество витамина А не может быть усвоено), поэтому эти два витамина нужно принимать вместе, подчеркнула Калинцева.

Недостаточность витамина А выражается в гемералопии (ночная, или «куриная» слепота), ксерофтальмии (сухость конъюнктивы, образование на ней белесоватых, непрозрачных бляшек), кератомаляции (изъязвление роговицы), гиперкератозе (сухость, шелушение, бледность кожи, ороговение волосяных фолликулов), склонности к гнойничковым заболеваниям кожи или склонности к инфекционным поражениям системы дыхания, мочеотделения, пищеварительного тракта; общем недомогании. Также возможна задержка роста и развития, неврологические нарушения.

На столе у школьников с подобными симптомами обязательно должны быть продукты, богатые ретинолом: яйца, рыба, огурцы, кабачки, печень, сладкий картофель, дыня, морковь, шпинат, брокколи, тыква, абрикосы (в сыром виде), жидкое молоко.

Витамин Е (токоферол), в свою очередь, улучшает концентрацию внимания. При его недостатке у ребенка замечают нервные и мышечные расстройства, такие как ослабление рефлексов, трудности при ходьбе, ослабление мускулатуры глаз, уменьшение чувствительности к вибрации или же сокращение длительности жизни красных кровяных клеток.

Самыми богатыми источниками витамина являются растительные масла: подсолнечное, хлопковое, шафрановое, кукурузное, маргарин, семена подсолнечника, миндаль и арахис.

Кроме этого, педиатр призвала не забывать и о минералах, которые тоже должны входить в ежедневный рацион школьника: хром, йод, молибден, кальций, селен, омега-3 жирные кислоты.

Ранее, 5 октября, педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития. Фукс рекомендует разнообразить рацион ребенка и добавить в него брокколи, капусту, шпинат, морковь, сладкий картофель и тыкву, которые обеспечат ребенка достаточным уровнем витамина А.