Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли при пожаре в Якутии
Мир
Боец ЛНР обвинил ВСУ в убийстве его раненых сослуживцев
Армия
Артиллерия ВДВ уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Банки начали финансирование сделки Илона Маска по покупке Twitter
Армия
Российский истребитель МиГ-31 уничтожил украинский самолет Су-24
Армия
Танкисты и мотострелки прошли подготовку на полигонах ЦВО
Армия
ПТРК «Корнет» уничтожили бронированную технику ВСУ
Мир
США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности
Мир
Власти Киевской области заявили об ударах по региону
Общество
Российские депутаты предложили повысить налоги для богатых
Мир
Белый дом заявил об отсутствии настроя на переговоры у РФ и Украины
Мир
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов

Педиатр назвал необходимые школьникам витамины

Педиатр Алла Калинцева назвала симптомы недостатка витаминов у школьников
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-педиатр детского отделения «СМ-Клиника» Алла Калинцева рассказала «Известиям» о том, какие витамины необходимы школьнику и как они могут повлиять на его активность.

Как отметила специалист, чтобы выдерживать школьные нагрузки, а также внешкольные активности, детям необходимо сбалансированное питание, содержащее максимум витаминов и микроэлементов. Кроме того, полезные вещества необходимы для нормального роста и развития детей, правильного функционирования всех органов и систем. Так, ребенок, получающий достаточное количество витаминов, легче запоминает новый материал и быстрее выполняет задания.

Минздрав предлагает вкладываться в витамины и минералы
Минздрав предлагает вкладываться в витамины и минералы
Министерство подготовило программу развития здорового питания до 2020 года: переходим на отечественные мясо и витамины

При этом Калинцева уточнила, что принимать витамины «на всякий случай» неправильно, так же, как и самостоятельно прописывать их ребенку, чтобы повысить его активность. Прежде всего стоит проконсультироваться со специалистом.

Витамин D улучшает функцию краткосрочной памяти, участвует в усвоении фтора и кальция, а также улучшает состояние костей и зубов. При его недостаточности у ребенка могут наблюдаться утомляемость, деминерализация зубов с быстрым прогрессированием кариеса и боль в области костей, в мышцах, парестезии.

Эти витамины присутствуют в говяжьей и свиной печени, яичных желтках, жирной рыбе, рыбьем жире (жир из печени трески), масле и молочных продуктах, а также в картофеле.

Родителям учащихся начальных классов особенно стоит обратить внимание на витамины группы В — они могут улучшить эмоциональное состояние ребенка. Кроме этого, они полезны и для подростков, которым необходимо держать в голове большой объем информации, так как формируют крепкую память и улучшают внимание. Эти витамины содержатся в говяжьей печени, грибах, кедровых орехах, фасоли, яйцах и молочных продуктах.

«Витамин С — сильный оксидант. Организм не запасается этим витамином, поэтому он должен постоянно поступать дополнительно. Самая большая его заслуга — он помогает усвоиться витаминам группы В. Кроме этого, укрепляет память ребенка, бережет зрение. В народе считается «местным иммуностимулятором». Поддерживает иммунитет, сохраняет здоровье», — рассказала педиатр.

Недостаточность витамина С может проявляться в кровоточивости десен, выпадении зубов, легкости возникновения синяков и плохом заживлении ран, потере волос, сухости кожи, раздражительности, общей слабости, депрессивном состоянии, а также в симптомах интоксикации.

Этот витамин присутствует в сладком перце, брокколи, цитрусовых, черной смородине, дыне, томатах, сырой капусте и зелени (шпинат, листовая горчица). Из животной пищи витамин содержится только в печени.

Витамин А (Ретинол также помогает не заболеть в разгар простуд. Он укрепляет зрение, ногти, зубы, скелет. Витамин Е (токоферол) предохраняет витамин А от окисления как в кишечнике, так и в тканях (при недостатке витамина Е, нужное количество витамина А не может быть усвоено), поэтому эти два витамина нужно принимать вместе, подчеркнула Калинцева.

Пища для ума: как изменится школьное питание в будущем учебном году
С сентября уточнят правила для детей с инвалидностью, старшеклассникам бесплатных обедов придется подождать

Недостаточность витамина А выражается в гемералопии (ночная, или «куриная» слепота), ксерофтальмии (сухость конъюнктивы, образование на ней белесоватых, непрозрачных бляшек), кератомаляции (изъязвление роговицы), гиперкератозе (сухость, шелушение, бледность кожи, ороговение волосяных фолликулов), склонности к гнойничковым заболеваниям кожи или склонности к инфекционным поражениям системы дыхания, мочеотделения, пищеварительного тракта; общем недомогании. Также возможна задержка роста и развития, неврологические нарушения.

На столе у школьников с подобными симптомами обязательно должны быть продукты, богатые ретинолом: яйца, рыба, огурцы, кабачки, печень, сладкий картофель, дыня, морковь, шпинат, брокколи, тыква, абрикосы (в сыром виде), жидкое молоко.

Витамин Е (токоферол), в свою очередь, улучшает концентрацию внимания. При его недостатке у ребенка замечают нервные и мышечные расстройства, такие как ослабление рефлексов, трудности при ходьбе, ослабление мускулатуры глаз, уменьшение чувствительности к вибрации или же сокращение длительности жизни красных кровяных клеток.

Самыми богатыми источниками витамина являются растительные масла: подсолнечное, хлопковое, шафрановое, кукурузное, маргарин, семена подсолнечника, миндаль и арахис.

Кроме этого, педиатр призвала не забывать и о минералах, которые тоже должны входить в ежедневный рацион школьника: хром, йод, молибден, кальций, селен, омега-3 жирные кислоты.

Ранее, 5 октября, педиатр больницы Университета Кентукки (США) Джордж Фукс посоветовал давать детям капусту и шпинат для развития. Фукс рекомендует разнообразить рацион ребенка и добавить в него брокколи, капусту, шпинат, морковь, сладкий картофель и тыкву, которые обеспечат ребенка достаточным уровнем витамина А.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022