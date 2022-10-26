Реклама
Прямой эфир
Мир
США расширили санкции против Ирана
Мир
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил о состоявшемся обмене пленными
Общество
Саратовская облдума одобрила создание в регионе вытрезвителей
Мир
Источник рассказал о готовящейся провокации Киева с «грязной бомбой» над ЧАЭС
Мир
По всей Украине спустя 15 минут снова объявили воздушную тревогу
Недвижимость
Минстрой запланировал установить среднюю стоимость жилья в ЛНР и ДНР
Армия
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны под Херсоном
Мир
Взрыв прогремел под украинским Днепром
Мир
При стрельбе у мавзолея в иранском Ширазе пострадали как минимум 45 человек
Мир
Запасы нефти в резерве США опустились до минимума с 1984 года
Мир
В Польше приняли резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом»
Мир
Столтенберг связал силу Украины на переговорах с Россией с успехом на поле боя

Саратовская облдума одобрила создание в регионе вытрезвителей

0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саратовская областная дума приняла закон о создании в регионе вытрезвителей. Об этом сообщается 26 октября на ее сайте.

Выпил — сиди дома: процедуру получения прав на вождение усложнят
Нетрезвым водителям готовят новые ограничения

На рассмотрение законопроект внес губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Депутат регионального парламента, главврач Саратовской городской клинической больницы № 1 Евгений Ковалев заявил, что вытрезвители позволят снизить нагрузку на медицинские учреждения.

4 августа законопроект о создании вытрезвителей разработали в Нижегородской области. Учреждения планируют создать на базе областного центра социально-трудовой реабилитации граждан.

Также 1 августа закон о создании вытрезвителей в первом чтении приняли депутаты Законодательной думы Хабаровского края. В документе определены полномочия по организации помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

1 июля первый за 12 лет вытрезвитель был открыт в Омске. Специальное отделение появилось на Семиреченской улице, на ремонт и оснащение помещений из областного бюджета направили около 11 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022