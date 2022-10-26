Саратовская облдума одобрила создание в регионе вытрезвителей

Саратовская областная дума приняла закон о создании в регионе вытрезвителей. Об этом сообщается 26 октября на ее сайте.

На рассмотрение законопроект внес губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Депутат регионального парламента, главврач Саратовской городской клинической больницы № 1 Евгений Ковалев заявил, что вытрезвители позволят снизить нагрузку на медицинские учреждения.

4 августа законопроект о создании вытрезвителей разработали в Нижегородской области. Учреждения планируют создать на базе областного центра социально-трудовой реабилитации граждан.

Также 1 августа закон о создании вытрезвителей в первом чтении приняли депутаты Законодательной думы Хабаровского края. В документе определены полномочия по организации помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

1 июля первый за 12 лет вытрезвитель был открыт в Омске. Специальное отделение появилось на Семиреченской улице, на ремонт и оснащение помещений из областного бюджета направили около 11 млн рублей.