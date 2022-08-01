Вытрезвители создадут на территории Хабаровского края

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли в первом чтении законопроект о создании вытрезвителей. В документе определены полномочия по организации помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения.

С инициативой по созданию специализированных учреждений депутаты выступили после ряда совещаний с представителями органов исполнительной власти, правоохранительных и надзорных ведомств. В проекте закона определены понятия алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также мероприятия по оказанию помощи лицам в таком состоянии.

«Обычно таких лиц доставляют непосредственно в лечебные учреждения, тем самым увеличивая нагрузку медицинских работников. Поэтому и было принято решение о создании специализированных учреждений либо организаций по оказанию соответствующей помощи, чтобы предупредить негативные последствия, в том числе противоправных посягательств, по отношению к лицам, находящимся в состоянии опьянения», — цитирует ИА AmurMedia председателя постоянного комитета по вопросам социальной политики Ольгу Ушакову.

Депутаты предлагают внести изменения в краевой закон «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании». Поправки будут касаться правовых возможностей региона по созданию специализированных организаций. Финансирование при создании вытрезвителей будет осуществляться за счет краевого бюджета.

1 июля первый за 12 лет вытрезвитель был открыт в Омске. Специальное отделение появилось на Семиреченской улице, на ремонт и оснащение помещений из областного бюджета направили около 11 млн рублей.