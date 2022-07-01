Первый за 12 лет вытрезвитель заработал в Омске

В Омске открыли специальное отделение вытрезвления. Подобных организаций в регионе не было более 12 лет.

Сегодня, 1 июля, начала работать первая смена. В ее составе заведующая отделением, медсестра, два санитара, охранник и обслуживающий персонал, уточняет ИА «Город55».

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что каждый год забирают с улиц Омска и области порядка 6 тыс. человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Вытрезвитель будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. Он расположен на Семиреченской улице. На ремонт и оснащение специального отделения из областного бюджета выделили около 11 млн рублей.

По словам регионального министра труда и соцпразвития Владимира Куприянова, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», в отделение будут принимать только тех, кто не нуждается в медицинской помощи, не пострадал от противоправных действий и дал согласие на пребывание в отделении.

Для постояльцев оборудовали комнаты с кроватями и тумбами, санитарные помещения, сейф для хранения ценных вещей, комнату первичного приема и медицинский кабинет.

Сотрудники по просьбе постояльцев будут сообщать родственникам о месте их нахождения. Покинуть отделение можно будет после отрезвления.

Ранее сообщалось, что в Карелии депутаты поддержали законопроект о вытрезвителях. Расходы на создание и функционирование специализированного учреждения составят почти 50 млн рублей.