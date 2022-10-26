Врач рассказала о правильном выборе граната в магазине

Кожура граната подскажет, какой плод стоит выбрать в магазине. Об этом 26 октября рассказала нутрициолог Екатерина Макарова.

«Она должна быть одеревеневшей: не слишком сухой, но и не мягкой. На ней обычно присутствует характерный легкий блеск. Это признак сочности. На кожуре не должно присутствовать пятен, царапин, вмятин, специфического запаха и следов гниения», — сказала она «Газете.Ru».

Спелый и вкусный гранат должен быть большим и весить не менее 350 г. Также он будет издавать «металлический» звук при стуке, в то время как неспелый плод отзовется глухим гулом.

7 октября врач Екатерина Кашух рассказала, что гранат способен обеспечить нужный уровень железа в организме.

Диетолог Маргарита Королева также рассказала 26 июля, что гранатовый сок хорошо подходит для разжижения крови, так как в нем содержатся аминокислоты и витамины P и B.