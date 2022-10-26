В Иране в результате стрельбы погибли 15 человек
Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз, сообщает IRNA.
15 человек погибли. Есть пострадавшие.
По данным агентства Fars, двое нападавших задержаны, поиски третьего продолжаются.
Заместитель губернатора провинции Фарс Эсмаил Мохебипур заявил, что вооруженные террористы устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы, пишет агентство Tasnim.
Мавзолей Шах-Черах — одна из достопримечательностей города Шираз. Построена в XIV веке.
15 октября в результате взрыва в мечети в афганском городе Кандагар погибли 28, пострадали 70 человек. Террорист-смертник осуществил самоподрыв во время пятничной молитвы прихожан.