В Киеве переименовали названную в честь русского художника улицу

В Киеве переименовали улицу, названную в честь русского художника Алексея Саврасова, в Соломенском районе города. Об этом сообщили 26 октября депутаты Киевского городского совета на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Новое название предлагается в честь села Костопаловка, образовавшегося в этом районе в начале 1913 года. Жители знают и используют это название», — говорится в сообщении депутатов.

По словам депутатов, новое имя улице в честь села было выбрано путем электронного голосования, его поддержали 4797 человек.

21 сентября в центре украинского города Днепр улицу Шмидта переименовали в улицу Степана Бандеры.

Ранее, 12 сентября, киевские власти обнародовали список из 40 переименованных улиц, проспектов и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

25 августа мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что городская рада переименовала 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.