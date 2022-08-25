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В Киеве переименовали 95 улиц и площадей

Мэр Киева Кличко: переименовано 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и СССР
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Киевская городская рада переименовала 95 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым. Об этом 25 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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По его словам, с карты Киева убрали названия, «связанные с Россией и советским прошлым».

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства» — написал Кличко.

Мэр украинской столицы добавил, что процесс переименования в Киеве еще не завершен и работа над этими вопросами продолжится на следующем пленарном заседании рады.

25 августа стало известно о предложении замглавы Одессы Павла Вугельмана дерусифицировать более 200 улиц города. По его словам, существует интерактивная карта Украины, на которой отмечены все улицы, подлежащие переименованию.

24 июля во Львове демонтировали монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году. Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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