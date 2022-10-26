Страдающий лунатизмом мужчина выпал из окна 9-го этажа в Подмосковье

В подмосковном городе Лосино-Петровский погиб мужчина в результате падения во сне из окна девятого этажа. Информация поступила об этом «Известиям» 26 октября.

По словам источника, страдающий лунатизмом мужчина погиб днем 25 ноября. Инцидент произошел на улице Горького.

Тело 31-летнего местного жителя обнаружили под окнами дома, где он проживал со своей матерью и бабушкой. По словам родственниц погибшего, погибший мог упасть во сне.

В день гибели он ушел в свою комнату после ночной смены, через некоторое время они услышали, что он встал с кровати, позднее его тело обнаружили под окнами.

Как установили канадские специалисты, принимающие антидепрессанты и страдающие от тревожных состояний люди чаще других подвержены развитию буйного лунатизма. Рональд Постума из университета Макгилла в Монреале отметил, что существуют две фазы сна — быстрый и медленный, которые чередуются.

Во время быстрой фазы человек видит сны, а его мозг «отключает тело», в результате чего человек становится абсолютно неподвижным. Лунатизм проявляется именно при этой фазе сна.