Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения намерена инициировать встречу лидеров ОДКБ по ситуации на границе
Общество
Регионам направят почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработникам
Авто
Mercedes-Benz увеличила прибыль в III квартале 2022 года
Происшествия
ВСУ выпустили десят ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в ДНР
Мир
Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
Мир
Россия намерена сохранить безвизовый въезд для украинцев
Общество
СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников
Политика
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания
Мир
В Японии назвали попытки США помочь Европе источником ее проблем
Мир
СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии
Мир
Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку

Страдающий лунатизмом мужчина выпал из окна 9-го этажа в Подмосковье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном городе Лосино-Петровский погиб мужчина в результате падения во сне из окна девятого этажа. Информация поступила об этом «Известиям» 26 октября.

По словам источника, страдающий лунатизмом мужчина погиб днем 25 ноября. Инцидент произошел на улице Горького.

Тело 31-летнего местного жителя обнаружили под окнами дома, где он проживал со своей матерью и бабушкой. По словам родственниц погибшего, погибший мог упасть во сне.

В день гибели он ушел в свою комнату после ночной смены, через некоторое время они услышали, что он встал с кровати, позднее его тело обнаружили под окнами.

Как установили канадские специалисты, принимающие антидепрессанты и страдающие от тревожных состояний люди чаще других подвержены развитию буйного лунатизма. Рональд Постума из университета Макгилла в Монреале отметил, что существуют две фазы сна — быстрый и медленный, которые чередуются.

Во время быстрой фазы человек видит сны, а его мозг «отключает тело», в результате чего человек становится абсолютно неподвижным. Лунатизм проявляется именно при этой фазе сна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022