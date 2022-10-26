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Власти Новой Зеландии рассмотрят петицию о смене названия

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Moritz Wolf
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Комитет по делам маори Новой Зеландии начнет изучение петиции, автор которой выступает за смену официального названия страны на маорийское Аотеароа. Об этом 26 октября сообщает New Zealand Gerald.

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«Независимо от того, изменим ли мы его в законе, я не думаю, что изменится тот факт, что новозеландцы всё чаще ссылаются на Аотеароа, и я думаю, что этот переход приветствуется», — отметила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Известно, что на данный момент петицию о смене названия, которая была направлена в парламент в июне текущего года, подписало уже около 70 тыс. граждан Новой Зеландии.

Коренным населением страны является народность маори, на языке которых Аотеароа переводится как «страна длинного белого облака».

Ранее, 21 октября, власти Новой Зеландии приняли так называемый законопроект о простом языке, в соответствии с которым чиновникам страны запретят использовать «бюрократический» и «непонятный» язык при общении с общественностью. Отмечается, что чиновникам придется отказаться от «канцеляризмов» и «сложных английских слов». Таким образом в Новой Зеландии стремятся помочь людям, для которых английский является вторым языком, а также лицам с ограниченными возможностями и неполным образованием.

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